«Посмотрим, будет ли там РФ»: Трамп рассказал о наибольшем разочаровании для всего мира

Американский президент Дональд Трамп заявил о возможных последствиях, если Россия и Украина откажутся продлить 30-дневное перемирие. Он подчеркнул, что это решение станет «разочарованием» для международного сообщества. Данное заявление Трамп сделал в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Посмотрим, будет ли там (в соглашении о перемирии. — Прим. Life.ru) Россия. Если её там не будет, это станет большим разочарованием для мира», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп также уточнил, что Вашингтон ведёт обсуждение множества деталей окончательного соглашения о завершении конфликта на Украине.