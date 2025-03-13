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13 марта, 18:22

«Посмотрим, будет ли там РФ»: Трамп рассказал о наибольшем разочаровании для всего мира

Трамп заявил, что продолжение огня на Украине станет разочарованием для мира

Американский президент Дональд Трамп заявил о возможных последствиях, если Россия и Украина откажутся продлить 30-дневное перемирие. Он подчеркнул, что это решение станет «разочарованием» для международного сообщества. Данное заявление Трамп сделал в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Посмотрим, будет ли там (в соглашении о перемирии. — Прим. Life.ru) Россия. Если её там не будет, это станет большим разочарованием для мира», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп также уточнил, что Вашингтон ведёт обсуждение множества деталей окончательного соглашения о завершении конфликта на Украине.

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Ранее американский лидер заявил, что США обсуждают с Украиной территории, которые она потеряет после конфликта. По его словам, Вашингтон ведёт обсуждения с Киевом о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Алена Пенчугина
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