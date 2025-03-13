Кириенко и Пушилин посетили пострадавший от обстрелов ВСУ храм в Дебальцево

В рамках своего визита в ДНР первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетил храм святого Александра Невского в Дебальцево, который пострадал от украинских обстрелов. Его сопровождал глава республики Денис Пушилин.

Кириенко посетил храм Святого Александра Невского. Видео © Telegram/ Пушилин Д.В.

«У нас было в 2014 году, сильно стреляли. И во двор прилетела большая ракета. И вот эта кассета нам попала на крышу, и всю крышу изрешетило. Так вот и живём, не бросают нас», — рассказал настоятель протоиерей Мирон Алексеевич Квасникевич.

Пушилин отметил, что в рамках встречи с Кириенко и представителями духовенства они обсудили необходимые шаги для полного восстановления храма. Он заверил, что региональные власти окажут всестороннее содействие в выполнении всех необходимых работ.