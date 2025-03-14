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13 марта, 21:22

«Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?» Захарова мемом высмеяла философские потуги Подоляка

Захарова мемом отреагировала на «белиберду» Подоляка о действиях России

Мария Захарова отреагировала на слова советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что России остаётся либо «перестать играть и продолжать агрессивно атаковать», либо «выполнить хоть какую-то часть сделки с США». Официальный представитель МИД РФ оценила высказывание политика популярным мемом.

«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нёс на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — написала Захарова в своём Telegram.

Дипломат проиллюстрировала свой пост мемом «Да что ты, чёрт побери, такое несешь» из фильма «Банды Нью-Йорка».

«Новости будут приходить отсюда»: Захарова осадила Запад, решивший вершить судьбу РФ на стороне
«Новости будут приходить отсюда»: Захарова осадила Запад, решивший вершить судьбу РФ на стороне

Ранее Мария Захарова назвала ложью утверждения президента Италии Серджо Маттареллы о якобы имеющих место ядерных угрозах со стороны России в адрес Европы. Она подчеркнула, что подобные заявления — это «враньё, неправда, фейк и дезинформация».

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Telegram / МИД России

Антон Голыбин
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