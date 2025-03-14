«Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?» Захарова мемом высмеяла философские потуги Подоляка

Мария Захарова отреагировала на слова советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что России остаётся либо «перестать играть и продолжать агрессивно атаковать», либо «выполнить хоть какую-то часть сделки с США». Официальный представитель МИД РФ оценила высказывание политика популярным мемом.

«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нёс на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — написала Захарова в своём Telegram.

Дипломат проиллюстрировала свой пост мемом «Да что ты, чёрт побери, такое несешь» из фильма «Банды Нью-Йорка».