«Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?» Захарова мемом высмеяла философские потуги Подоляка
Захарова мемом отреагировала на «белиберду» Подоляка о действиях России
Мария Захарова отреагировала на слова советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что России остаётся либо «перестать играть и продолжать агрессивно атаковать», либо «выполнить хоть какую-то часть сделки с США». Официальный представитель МИД РФ оценила высказывание политика популярным мемом.
«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нёс на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — написала Захарова в своём Telegram.
Дипломат проиллюстрировала свой пост мемом «Да что ты, чёрт побери, такое несешь» из фильма «Банды Нью-Йорка».
Ранее Мария Захарова назвала ложью утверждения президента Италии Серджо Маттареллы о якобы имеющих место ядерных угрозах со стороны России в адрес Европы. Она подчеркнула, что подобные заявления — это «враньё, неправда, фейк и дезинформация».
Telegram / МИД России