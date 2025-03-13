«Враньё и ложь»: Захарова отреагировала на громкие заявление из Италии
Захарова назвала враньём слова президента Италии Маттареллы о ядерном оружии РФ
Высказывание итальянского президента Серджо Маттареллы о якобы угрозах Европе ядерным оружием со стороны России являются враньём. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это враньё, это ложь, это неправда, это фейк, это дезинформация. Я дала вам все слова, выберите то, которое считаете наиболее описательным», — сказала дипломат на брифинге.
Также Захарова заявила, что данные заявления скорее применимы ко Франции, чей президент Эмманюэль Макрон рассуждал об идее расширения так называемого ядерного зонтика страны на весь европейский континент.
Напомним, ранее Макрон назвал РФ главной угрозой всему Евросоюзу. Кроме того, он говорил об отправке французских солдат на Украину и распространении «ядерного зонтика» на все страны ЕС. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на это посоветовал французскому лидеру быть осторожнее со своими ядерными арсеналами.
VK / МИД России