«Новости будут приходить отсюда»: Захарова осадила Запад, решивший вершить судьбу РФ на стороне

Россия вырабатывает свою позицию не через какие-либо соглашения или действия иностранных сторон, а исключительно самостоятельно внутри страны. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя результаты встреч между Вашингтоном и Киевом.

«Главные новости для нас будут приходить отсюда. Формирование позиции Российской Федерации происходит не за рубежом за счёт неких договоренностей или усилий каких-то сторон. Формирование позиции Российской Федерации происходит внутри РФ Российской Федерацией», — отметил она в эфире радио Sputnik .

Напомним, после междусобойчика в Саудовской Аравии Украина согласилась с предложением США и готова объявить 30-дневное прекращение огня. Об этом говорится в заявлении, которое появилось на сайте Зеленского по результатам переговоров в Джидде. Вашингтон выразил надежду на то, что Россия примет такие условия игры. Однако в РФ считают, что такой исход событий выгоден только Киеву. По мнению экспертов, это очередная попытка надурить Москву, чтобы за месяц успеть восстановить ресурсы и начать воевать с новой силой.