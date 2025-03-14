Побеждённая украинка не стала пожимать руку теннисистке Андреевой и убежала с корта на турнире WTA

Юная российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA и вышла в полуфинал спортивного состязания в Индиан-Уэллсе. Матч завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу 17-летней спортсменки.

Встреча продлилась чуть более полутора часов. По её окончании Свитолина не стала пожимать руку Андреевой и спешно покинула корт. В полуфинале Мирре предстоит сразиться с Игой Свёнтек из Польши — второй ракеткой мира. Россиянка же занимает 11-е место в мировом списке.