Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 00:02

Побеждённая украинка не стала пожимать руку теннисистке Андреевой и убежала с корта на турнире WTA

Мирра Андреева пробилась в полуфинал в Индиан-Уэллсе, одолев украинку Свитолину

Юная российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA и вышла в полуфинал спортивного состязания в Индиан-Уэллсе. Матч завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу 17-летней спортсменки.

Встреча продлилась чуть более полутора часов. По её окончании Свитолина не стала пожимать руку Андреевой и спешно покинула корт. В полуфинале Мирре предстоит сразиться с Игой Свёнтек из Польши — второй ракеткой мира. Россиянка же занимает 11-е место в мировом списке.

17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой победительницей WTA 1000
17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой победительницей WTA 1000

Напомним, что в конце февраля Мирра Андреева ненадолго вошла в топ-10 рейтинга WTA, став первой ракеткой России. Это произошло после победы девушки на турнире в Дубае.

Обложка ©

X / WTA

Антон Голыбин
  • Новости
  • Мирра Андреева
  • Теннис
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar