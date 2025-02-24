Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 05:31

Теннисистка Мирра Андреева вошла в топ-10 WTA и стала первой ракеткой России

Мирра Андреева. Обложка © X / WTA

Мирра Андреева. Обложка © X / WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок. На девятую строчку списка впервые поднялась россиянка Мирра Андреева, став первой ракеткой РФ.

Забраться в топ-10 17-летней спортсменке удалось после победы на турнире WTA, который прошёл в Дубае. Она набрала 3 720 очков и опередила соотечественницу Дарью Касаткину, которая опустилась на 12-ю строчку. Также после перестановок десятку лучших покинула испанка Паула Бадоса.

Что касается лидеров мирового рейтинга, то на первой позиции продолжает находиться Арина Соболенко из Белоруссии с 9 076 очками. Второе место занимает польская теннисистка Ига Свёнтек (7 985), а замыкает тройку американка Коко Гауфф (6 333).

Андреева посетовала, что не может отпраздновать победу в Дубае шампанским
Андреева посетовала, что не может отпраздновать победу в Дубае шампанским

Также на днях Андрей Рублёв одолел британца Джейка Джейпера в финале турнира АТР в Дохе. Это первый титул для россиянина в идущем сезоне.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Теннис
  • Мирра Андреева
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar