Теннисистка Мирра Андреева вошла в топ-10 WTA и стала первой ракеткой России

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок. На девятую строчку списка впервые поднялась россиянка Мирра Андреева, став первой ракеткой РФ.

Забраться в топ-10 17-летней спортсменке удалось после победы на турнире WTA, который прошёл в Дубае. Она набрала 3 720 очков и опередила соотечественницу Дарью Касаткину, которая опустилась на 12-ю строчку. Также после перестановок десятку лучших покинула испанка Паула Бадоса.

Что касается лидеров мирового рейтинга, то на первой позиции продолжает находиться Арина Соболенко из Белоруссии с 9 076 очками. Второе место занимает польская теннисистка Ига Свёнтек (7 985), а замыкает тройку американка Коко Гауфф (6 333).