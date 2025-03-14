Как отразить метео-атаки и защитить организм от предстоящих перепадов температуры? Советы терапевта

Предстоящие резкие перепады температуры могут стать настоящим испытанием для некоторых россиян. Впрочем, паниковать не стоит, считает врач-терапевт Надежда Чернышова. По словам собеседницы Life.ru, метео-атаки совершенно безвредны для здорового человека.

«Здоровый, тренированный человек вообще никак на это не реагирует. В норме организм успевает подстроиться под изменившиеся условия. Именно для этого нам нужна хорошая физическая форма, чтобы не быть метеозависимыми», — подчеркнула эксперт.

Регулярные физические нагрузки, особенно аэробные, помогут организму легче адаптироваться к изменениям погоды. Чернышова рекомендует посвящать ходьбе и другим видам активности не менее 150 минут в неделю. Важно также чаще бывать на свежем воздухе и закаляться.

А что же делать тем, кто не позаботился об этом заранее и находится не в столь хорошей форме? В эту категорию обычно входят пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и те, кто недавно переболел. Для них главная рекомендация — не перетруждаться, посоветовала врач. Забудьте про ремонт, генеральную уборку и сложные задачи, которые можно отложить.

«Если мы знаем, что будут серьёзные нагрузки из-за резкой смены атмосферного давления, перепадов температуры или других метеорологических факторов, то лучше не планировать на эти дни серьёзных дел», — посоветовала терапевт.

Важно поберечь и пищеварительную систему — никаких обильных застолий и алкоголя. Кроме того, отказаться рекомендуется от жирного, острого и копчёного.

«Лучше выбирать максимально щадящую еду, которая легко переваривается: блюда из птицы, яиц, молочных продуктов, побольше овощей. Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, овощи должны быть варёными или запечёнными. Если всё в порядке, можно есть свежие овощи и зелёные салаты», — подчеркнула эксперт.

Что касается режима дня, с одной стороны, нужно разгрузить себя от дел, но с другой — не стоит весь день лежать в постели. Утром желательно сделать лёгкую пятиминутную зарядку, чтобы активизировать кровеносную систему и улучшить тонус сосудов. Затем обязательно выйти на улицу на спокойную прогулку, желательно в светлое время дня, чтобы поймать солнечные лучи. Также важно высыпаться и меньше нервничать, резюмировала Чернышова.