Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов счёл беспрецедентным решение Европейского суда по правам человека объявить о причастности Украины к трагедии в одесском Доме профсоюзов, жертвами которой стали 48 человек. ЕСПЧ де-факто указал, кто на самом деле виновен в произошедшем.

Рогов также подчеркнул, что действия ЕСПЧ — плохой сигнал для киевских властей, так как теперь «презумпция вседозволенности сводится на нет».

«И за свои преступления им придётся отвечать не только перед своими гражданами, Россией, но и перед Западом, который непременно использует возможность потоптаться на костях киевского режима», — заявил Рогов РИА «Новости».