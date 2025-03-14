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14 марта, 01:04

Рогов назвал решение ЕСПЧ по трагедии в одесском Доме профсоюзов беспрецедентным

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов счёл беспрецедентным решение Европейского суда по правам человека объявить о причастности Украины к трагедии в одесском Доме профсоюзов, жертвами которой стали 48 человек. ЕСПЧ де-факто указал, кто на самом деле виновен в произошедшем.

Рогов также подчеркнул, что действия ЕСПЧ — плохой сигнал для киевских властей, так как теперь «презумпция вседозволенности сводится на нет».

«И за свои преступления им придётся отвечать не только перед своими гражданами, Россией, но и перед Западом, который непременно использует возможность потоптаться на костях киевского режима», — заявил Рогов РИА «Новости».

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ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе 13 марта. Суд установил, что власти не предприняли необходимых мер для предотвращения насилия и спасения людей.

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ИТАР-ТАСС / Андрей Боровский

Антон Голыбин
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