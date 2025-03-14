Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 03:24
3794

Определены все пары четвертьфинала Лиги Европы UEFA

Стали известны все участники четвертьфинальных матчей Лиги Европы UEFA сезона 2024/2025. Об этом сообщила пресс-службе международного турнира.

За выход в полуфинал норвежский «Будё-Глимт» поборется с итальянским «Лацио», а английский «Тоттенхэм Хотспур» — с «Айнтрахтом» из Франкфурта. Также в гонке за кубок продолжают участвовать шотландский «Рейнджерс», который встретится с испанским «Атлетик Бильбао», и французский «Лион», что выступит против «Манчестер Юнайтед» из Англии.

Первые матчи четвертьфинала состоятся 10 апреля, ответные встречи — 17 апреля. Финал же турнира намечен на 21 мая.

«Манчестер Юнайтед» снесёт легендарный стадион «Олд Траффорд» ради новой арены
«Манчестер Юнайтед» снесёт легендарный стадион «Олд Траффорд» ради новой арены

Напомним, что ворота «Будё-Глимт» в чемпионате обороняет россиянин Никита Хайкин. В прошлом матче против греческого «Олимпиакоса» голкипер выдал «сухарь».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / katatonia82

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Лига Европы
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar