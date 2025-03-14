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14 марта, 04:00

«Проблеск здравого смысла»: В Кремле отреагировали на решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе

Песков словами «проблеск здравого смысла» оценил решение ЕСПЧ по Одессе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Европейского суда по правам человека обвинить Украину в трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Представитель Кремля счёл действия ЕСПЧ запоздалыми, но здравомыслящими.

«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла», — заявил Песков ТАСС.

Впрочем, добавил пресс-секретарь главы государства, для подтверждения этого тезиса необходимо больше подобных решений. Россия надеется увидеть их в обозримом будущем.

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ЕСПЧ признал украинские власти ответственными за неэффективное реагирование на события в Одессе и непринятие мер для предотвращения насилия 13 марта. Напомним, что жертвами той трагедии стали 48 человек, сотни пострадали.

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ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Тимур Хингеев
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