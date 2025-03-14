«Проблеск здравого смысла»: В Кремле отреагировали на решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе
Песков словами «проблеск здравого смысла» оценил решение ЕСПЧ по Одессе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Европейского суда по правам человека обвинить Украину в трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Представитель Кремля счёл действия ЕСПЧ запоздалыми, но здравомыслящими.
«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла», — заявил Песков ТАСС.
Впрочем, добавил пресс-секретарь главы государства, для подтверждения этого тезиса необходимо больше подобных решений. Россия надеется увидеть их в обозримом будущем.
ЕСПЧ признал украинские власти ответственными за неэффективное реагирование на события в Одессе и непринятие мер для предотвращения насилия 13 марта. Напомним, что жертвами той трагедии стали 48 человек, сотни пострадали.
ТАСС / AP / Vadim Ghirda