«Проблеск здравого смысла»: В Кремле отреагировали на решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Европейского суда по правам человека обвинить Украину в трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Представитель Кремля счёл действия ЕСПЧ запоздалыми, но здравомыслящими.

«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла», — заявил Песков ТАСС.

Впрочем, добавил пресс-секретарь главы государства, для подтверждения этого тезиса необходимо больше подобных решений. Россия надеется увидеть их в обозримом будущем.