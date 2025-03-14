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14 марта, 05:36

Приморцы застряли на Сахалине из-за снежного бурана

Более десяти рейсов отменены в аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели

Сильная метель парализовала аэропорт Южно-Сахалиска, который временно перестал принимать и отправлять самолёты. По данным пресс-службы воздушной гавани, отменить пришлось суммарно 14 рейсов.

Пурга нарушила авиасообщение Южно-Сахалиска с Охой, Александровском-Сахалинским, Южно-Курилськом, Шахтёрском, Владивостоком, Курильском и Благовещенском. Отмена коснулась как рейсов из этих городов, так и направляющихся в них.

Cпециалисты ведут расчистку взлётно-посадочной полосы. Видео © Telegram / Аэропорт «Южно-Сахалинск»

Как рассказали в аэропорте ТАСС, основная часть рейсов перенесена на 15 число. На взлётных полосах и местах стоянок работает спецтехника.

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А ранее стало известно, что Москва столкнётся с девятибалльным штормом 14 марта. Пик непогоды ожидается с 15:00 до 18:00, предупреждают синоптики.

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Telegram / Аэропорт «Южно-Сахалинск»

Тимур Хингеев
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