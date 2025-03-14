Приморцы застряли на Сахалине из-за снежного бурана

Сильная метель парализовала аэропорт Южно-Сахалиска, который временно перестал принимать и отправлять самолёты. По данным пресс-службы воздушной гавани, отменить пришлось суммарно 14 рейсов.

Пурга нарушила авиасообщение Южно-Сахалиска с Охой, Александровском-Сахалинским, Южно-Курилськом, Шахтёрском, Владивостоком, Курильском и Благовещенском. Отмена коснулась как рейсов из этих городов, так и направляющихся в них.

Cпециалисты ведут расчистку взлётно-посадочной полосы. Видео © Telegram / Аэропорт «Южно-Сахалинск»

Как рассказали в аэропорте ТАСС, основная часть рейсов перенесена на 15 число. На взлётных полосах и местах стоянок работает спецтехника.