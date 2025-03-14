«Весна богата на сюрпризы»: Синоптик счёл прогноз о шторме в Москве преувеличением

В пятницу, 14 марта, в Москве ожидается сильный ветер и похолодание. Об этом в беседе с 360.ru рассказал метеоролог Александр Шувалов.

«Изменения погоды будут, сильный ветер будет. Но что поделать? Весна богата на сюрпризы. Завтра ветер начнёт крепчать с утра из-за приближения циклона с северо-запада. Порывы ветра к 18:00 могут достигать 18 метров в секунду», — предупредил специалист.

По его словам, ветер действительно будет сильным, но ни о каких «девятибалльных штормах» говорить не приходится. После прохождения холодного фронта, порывы начнут стихать к утру субботы. Дальше произойдёт редкая перемена облачных масс, а температура опустится до -3 градусов ночью.