«Весна богата на сюрпризы»: Синоптик счёл прогноз о шторме в Москве преувеличением
Синоптик Шувалов: В Москве 14 марта ожидается ветер и похолодание
В Москве 14 марта ожидается ветер и похолодание. Обложка © Life.ru
В пятницу, 14 марта, в Москве ожидается сильный ветер и похолодание. Об этом в беседе с 360.ru рассказал метеоролог Александр Шувалов.
«Изменения погоды будут, сильный ветер будет. Но что поделать? Весна богата на сюрпризы. Завтра ветер начнёт крепчать с утра из-за приближения циклона с северо-запада. Порывы ветра к 18:00 могут достигать 18 метров в секунду», — предупредил специалист.
По его словам, ветер действительно будет сильным, но ни о каких «девятибалльных штормах» говорить не приходится. После прохождения холодного фронта, порывы начнут стихать к утру субботы. Дальше произойдёт редкая перемена облачных масс, а температура опустится до -3 градусов ночью.
Ранее синоптик предупредил, что тёплая погода уже скоро уступит место похолоданию в Московском регионе. Он отметил, что столбик термометра 15 и 16 марта не поднимется выше плюс 6 градусов. Придётся пока повременить с самокатами, велосипедами и мотоциклами.