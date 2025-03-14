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Регион
14 марта, 06:36

«Весна богата на сюрпризы»: Синоптик счёл прогноз о шторме в Москве преувеличением

Синоптик Шувалов: В Москве 14 марта ожидается ветер и похолодание

В Москве 14 марта ожидается ветер и похолодание. Обложка © Life.ru

В Москве 14 марта ожидается ветер и похолодание. Обложка © Life.ru

В пятницу, 14 марта, в Москве ожидается сильный ветер и похолодание. Об этом в беседе с 360.ru рассказал метеоролог Александр Шувалов.

«Изменения погоды будут, сильный ветер будет. Но что поделать? Весна богата на сюрпризы. Завтра ветер начнёт крепчать с утра из-за приближения циклона с северо-запада. Порывы ветра к 18:00 могут достигать 18 метров в секунду», — предупредил специалист.

По его словам, ветер действительно будет сильным, но ни о каких «девятибалльных штормах» говорить не приходится. После прохождения холодного фронта, порывы начнут стихать к утру субботы. Дальше произойдёт редкая перемена облачных масс, а температура опустится до -3 градусов ночью.

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Ранее синоптик предупредил, что тёплая погода уже скоро уступит место похолоданию в Московском регионе. Он отметил, что столбик термометра 15 и 16 марта не поднимется выше плюс 6 градусов. Придётся пока повременить с самокатами, велосипедами и мотоциклами.

Владимир Озеров
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