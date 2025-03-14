В России призвали клеймить товары западных брендов, пожелавших вернуться в РФ

Если какой-либо западный бренд решит вернуться на российский рынок, то его продукция должна получить специальную маркировку. Об этом в беседе с RT сообщил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Посёлок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

«В момент массового политического конформизма их руководителям и владельцам было важнее участие в торговой войне против России, чем верность гуманистическим и общечеловеческим ценностям. Фактически уходившие бренды деятельно участвовали в изоляции нашего народа и страны, надеясь на возникновение товарного дефицита и других бед», — пояснил он.

Ветров считает, что на товарах вернувшихся брендов необходимо размещать специальную маркировку, которая будет свидетельствовать об их участии в торговой блокаде и изоляции нашей страны в период с 2022 года по настоящее время.

К примеру, на продукции могла бы быть размещена надпись: «Данный бренд участвовал в незаконных санкционных ограничениях России!», заключил депутат.