В России призвали клеймить товары западных брендов, пожелавших вернуться в РФ
Депутат Ветров: На товарах вернувшихся в РФ брендов надо размещать маркировку
В России призвали клеймить товары западных брендов, пожелавших вернуться в РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / monticello
Если какой-либо западный бренд решит вернуться на российский рынок, то его продукция должна получить специальную маркировку. Об этом в беседе с RT сообщил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Посёлок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.
«В момент массового политического конформизма их руководителям и владельцам было важнее участие в торговой войне против России, чем верность гуманистическим и общечеловеческим ценностям. Фактически уходившие бренды деятельно участвовали в изоляции нашего народа и страны, надеясь на возникновение товарного дефицита и других бед», — пояснил он.
Ветров считает, что на товарах вернувшихся брендов необходимо размещать специальную маркировку, которая будет свидетельствовать об их участии в торговой блокаде и изоляции нашей страны в период с 2022 года по настоящее время.
К примеру, на продукции могла бы быть размещена надпись: «Данный бренд участвовал в незаконных санкционных ограничениях России!», заключил депутат.
Вероятно, для брендов придумают ещё несколько испытаний перед их возвращением на российский рынок. К примеру, ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ заявил, что не все западные компании будут радостно приняты в России после их ухода.