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13 марта, 09:36

Бренд Zewa сменит название на Zemma к 2026 году

«РБК»: Бренд Zewa начнёт выпускать продукцию под названием Zemma к 2026 году

Бренд Zewa сменит название на Zemma к 2026 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Siarhei Kuranets

Бренд Zewa сменит название на Zemma к 2026 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Siarhei Kuranets

Бренд туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток, ранее известный как Zewa, будет перезапущен под новым названием — Zemma. Об этом сообщили представители компании, уточнив, что поставки под новым именем появятся в магазинах летом 2026 года.

«Такой поэтапный подход к ребрендингу Zewa был выбран компанией, чтобы максимально охватить потребителей бренда и подготовить их к смене названия», сказано в пресс-релизе компании, передаёт РБК.

Гендиректор компании Артём Лебедев заявил, что качество продукции при новом названии останется прежним.

В России произойдёт ребрендинг известной туалетной бумаги
В России произойдёт ребрендинг известной туалетной бумаги

Ранее Life.ru рассказал, что в Россию могут снова вернуться известные западные бренды. Например, на это уже намекнул бывший владелец магазина одежды UNIQLO. Также в Государственной Думе заявили, что зарубежные платёжные системы могут снова появиться на российском рынке. В общей сложности около 350 компаний, покинувших Россию, планируют снова заработать в стране в 2025 году.

Мария Любицкая
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