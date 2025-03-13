Бренд Zewa сменит название на Zemma к 2026 году
«РБК»: Бренд Zewa начнёт выпускать продукцию под названием Zemma к 2026 году
Бренд Zewa сменит название на Zemma к 2026 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Siarhei Kuranets
Бренд туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток, ранее известный как Zewa, будет перезапущен под новым названием — Zemma. Об этом сообщили представители компании, уточнив, что поставки под новым именем появятся в магазинах летом 2026 года.
«Такой поэтапный подход к ребрендингу Zewa был выбран компанией, чтобы максимально охватить потребителей бренда и подготовить их к смене названия», — сказано в пресс-релизе компании, передаёт РБК.
Гендиректор компании Артём Лебедев заявил, что качество продукции при новом названии останется прежним.
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