В России произойдёт ребрендинг легендарной туалетной бумаги

На российском рынке больше не будет легендарной туалетной бумаги ZEWA. Производитель адаптирует названия своих брендов для отечественного рынка. Теперь в магазинах начнут продавать Zемма. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Компания уже зарегистрировала новый товарный знак, а подача заявки, оказывается, состоялась в конце прошлого года. Теперь под брендом Zемма производитель планирует выпускать различные туалетные принадлежности: бумагу, средства гигиены, полотенца и другое.