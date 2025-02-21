В России произойдёт ребрендинг легендарной туалетной бумаги
SHOT ПРОВЕРКА: Производитель туалетной бумаги ZEWA переименует бренд на Zемма
На российском рынке больше не будет легендарной туалетной бумаги ZEWA. Производитель адаптирует названия своих брендов для отечественного рынка. Теперь в магазинах начнут продавать Zемма. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Компания уже зарегистрировала новый товарный знак, а подача заявки, оказывается, состоялась в конце прошлого года. Теперь под брендом Zемма производитель планирует выпускать различные туалетные принадлежности: бумагу, средства гигиены, полотенца и другое.
Сама шведская компания Essity, которая производит салфетки, платочки, полотенца, туалетную бумагу ZEWA, а также средства личной гигиены Libresse, покинула Россию ещё в 2022 году и передала часть бизнеса организации «Эволюция комфорта». Российские предприниматели пообещали провести ребрендинг и адаптировать названия. До этого они уже переименовали средства женской гигиены Libresse в «Либресс».
Ранее Life.ru рассказал, что в Россию могут снова вернуться известные западные бренды. Например, на это уже намекнул бывший владелец магазина одежды UNIQLO. Также в Государственной Думе заявили, что зарубежные платёжные системы могут снова появиться на российском рынке. В общей сложности около 350 компаний, покинувших Россию, планируют снова заработать в стране в 2025 году. Однако западным брендам будут предъявлены строгие условия для их возвращения на рынок.
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