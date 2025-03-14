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14 марта, 07:19

В России повысилось количество желающих составить завещание

RT: В 2024 году в РФ было оформлено более 611 тысяч завещаний

В 2024 году россияне оформили более 611 тысяч завещаний, что на 9% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает RT со ссылкой на Федеральную нотариальную палату.

«Люди чаще задумываются о том, как будет распределяться имущество, когда их не станет. Беспокоятся, что будет с будущими наследниками и их отношениями. Завещание позволяет избежать конфликтов и долгих судебных разбирательств между родственниками, сохранить работающий бизнес, позаботиться о других», — пояснили нотариусы.

В ФНП отметили, что завещание решит многие проблемы между родственниками, если в семье сложные отношение. Таким образом, им не придётся выяснять эти вопросы в суде.

Правила позволяют включить в завещание любое имущество. Даже то, которое появится у человека в будущем. Кроме того, наследниками можно назначить даже тех, кто ещё не родился. Завещатель также может указать в тексте необходимость заботы о домашних животных, пожелания насчёт своих будущих похорон и прочие пожелания.

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Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила позволить военнослужащим российской армии составлять завещания в устной форме. Она уверена, что это будет полезно, если вдруг кто-то из них попадёт в плен и свяжется с родственниками.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Владимир Озеров
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