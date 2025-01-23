Ошибка Александра Ширвиндта в завещании вынудила его внука пойти в суд
Ширвиндт неправильно указал в завещании год рождения внука, пришлось идти в суд
Александр Ширвиндт. Обложка © Кино-театр.ру
В Пресненский суд с иском пришёл внук легендарного актёра Александра Ширвиндта. Там он рассказал, что его дед допустил в завещании серьёзную ошибку, неправильно указав дату рождения своего наследника. Об этом свидетельствуют данные с портала судов общей юрисдикции города Москвы.
Андрей Ширвиндт, внук знаменитого актёра, пришёл в московский суд, чтобы указать на ошибку в дате своего рождения, допущенную дедом при составлении завещания. Иск поступил 26 ноября 2024, а заседание было назначено на 28 января 2025 года.
Напомним, что актёр, режиссёр, сценарист и телеведущий Александр Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года, ему было 89 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем, не дававшие покоя артисту долгое время. На церемонии прощания было немало российских культурных деятелей, а президент России Владимир Путин прислал от себя венок. В наследство своей семье Ширвиндт оставил комнату в бывшей коммунальной квартире, одну квартиру целиком и ещё половину доли от другой квартиры.