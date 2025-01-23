Ошибка Александра Ширвиндта в завещании вынудила его внука пойти в суд

В Пресненский суд с иском пришёл внук легендарного актёра Александра Ширвиндта. Там он рассказал, что его дед допустил в завещании серьёзную ошибку, неправильно указав дату рождения своего наследника. Об этом свидетельствуют данные с портала судов общей юрисдикции города Москвы.