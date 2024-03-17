"Полторы квартиры и дача": Стали известны подробности о наследстве Александра Ширвиндта
Kp.ru: Семья артиста Ширвиндта унаследует комнату, квартиру и дачу
Александр Ширвиндт. Обложка © Театр сатиры
Народный артист России Александр Ширвиндт в наследство своей семье оставил комнату в бывшей коммунальной квартире, одну квартиру целиком и ещё половину доли от другой квартиры. Об этих подробностях рассказал Kp.ru.
Кроме перечисленного родственники актёра унаследуют участок земли и дачу, состояние которой, по словам вдовы Ширвиндта, оставляет желать лучшего, поскольку она приобреталась лишь для коротких поездок на рыбалку. Все остатки имущества телеведущего его родственники поделят в равных долях, не прибегая к каким-либо спорам на почве наследства.
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, сценарист и телеведущий Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. Он был известен своими эпизодическими ролями в "Иронии судьбы, или С лёгким паром", "12 стульях", "Она вас любит", "Трое в лодке, не считая собаки". С 2000 по 2021 год занимал должность художественного руководителя Театра сатиры в Москве. Артист страдал от проблем с сердцем, и именно они, предварительно, привели к кончине. Свои соболезнования уже выразил президент России Владимир Путин, он отметил легендарность фигуры Ширвиндта. Прощание с актёром пройдёт 18 марта в Театре сатиры.