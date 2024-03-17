"Полторы квартиры и дача": Стали известны подробности о наследстве Александра Ширвиндта

Народный артист России Александр Ширвиндт в наследство своей семье оставил комнату в бывшей коммунальной квартире, одну квартиру целиком и ещё половину доли от другой квартиры. Об этих подробностях рассказал Kp.ru.

Кроме перечисленного родственники актёра унаследуют участок земли и дачу, состояние которой, по словам вдовы Ширвиндта, оставляет желать лучшего, поскольку она приобреталась лишь для коротких поездок на рыбалку. Все остатки имущества телеведущего его родственники поделят в равных долях, не прибегая к каким-либо спорам на почве наследства.