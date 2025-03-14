В Санкт-Петербурге отмечают закрытие лыжного сезона
Лыжная прогулка в лесу. Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Maridav
«Лыжные стрелы» в последний раз в этом году доставят любителей покататься на лыжах в лесах Северной столицы. О закрытии лыжного сезона рассказал телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на вице-губернатора города Бориса Пиотровского.
Пиотровский отметил, что с 11 января в Орехово, Токсово и Шапки 27 раз привозили спортсменов и любителей зимних видов спорта покататься на лыжах. Всего «Лыжными стрелами» в этом году пользовались более 11 тысяч человек.
Возможно, в следующем году в «Лыжной стреле» можно будет увидеть вице-президента США Джей Ди Вэнса. Видите ли, украинские активисты помешали ему провести отдых с семьёй на лыжном курорте, призывая политика ехать кататься на лыжах в Россию.