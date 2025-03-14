В Санкт-Петербург после зимовки вернулись грачи

В Северную столицу после зимовки вернулись грачи. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на зоолога Павла Глазкова.

Грачи вернулись. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«Грачевник на Дудергофских высотах ожил. Как гласит русская народная поговорка: «Грач на горе — так и весна на дворе». Всё совпадает. Именно эти птицы одними из первых возвращаются в наши края. В старину через неделю после того, как грачи начинали насиживать яйца, крестьяне приступали к посевной», — рассказал зоолог.

Эти птицы гнездятся большими колониями, которые называют грачевниками. Там живут сотни пар, а на одном лишь деревне они могут разместить десятки своих гнёзд. Такие «однушки» грачи используют много лет, а весной возвращаются к ним и делают «ремонт». Колонии грачей постоянны: они на многие десятилетия оседают на одних и тех же местах. Пернатые находят себе партнёра на третьем году жизни и не расстаются до самой смерти. А подросший с прошлого сезона молодняк помогает родителям ухаживать за птенцами.