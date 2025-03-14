Врач раскрыла главный секрет мужского здоровья и объяснила, как поддержать уровень тестостерона

Тестостерон синтезируется и в женском и в мужском организме, однако особую важность он представляет именно для мужчин. У сильного пола гормон запускает процесс полового созревания, влияет на фертильность и формирует вторичные половые признаки. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач Вера Сережина.

От тестостерона зависят настроение, энергетические ресурсы и даже интерес к жизни. Его нехватка приводит к апатии, депрессии, снижению либидо и потере мотивации. Уровень тестостерона понижается с возрастом, однако этот процесс ускоряется из-за хронического стресса, недосыпа, избыточной или недостаточной физической активности, вредных привычек и неправильного питания. Если вы хотите понизить уровень этого гормона, то вашими лучшими союзниками станут алкоголь, курение, жирная и небогатая на витамины пища.

Чтобы держать уровень тестостерона в норме, нужно пересесть на правильное питание и наладить образ жизни. Следует добавить в рацион зелень, бобовые, орехи, мясо, морепродукты. Также нужно обращаться внимание на витамины А, Е, группы В, фолиевую кислота, цинк и селен.

«Так что главный секрет мужского здоровья — баланс. Здоровый образ жизни, умеренные физические нагрузки, правильное питание и достаточный отдых — вот что поможет поддерживать тестостерон на оптимальном уровне. А если есть сомнения — их можно развеять с помощью анализов», — заключила специалист.