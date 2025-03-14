Францию уличили в попытке проскользнуть за стол переговоров по Украине

Французские власти всеми силами пытаются попасть за стол переговоров по Украине, говоря об изъятии активов РФ, но вероятнее всего их даже не позовут. Об этом заявил сенатор Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА «Новости».

«Политики Франции ищут любой повод, чтобы продемонстрировать свою субъектность и оказаться за столом переговоров. За последние месяцы европейские политики, ранее выступавшие единым фронтом с США, по сути дела оказались в политической изоляции», — отметил сенатор.

Шендерюк-Жидков добавил, что французов не зовут на переговоры, их экономика страдает от санкций, а им сами постоянно напоминают о необходимости смены подхода. При этом, отметил сенатор, Парижу сложно сменить вектор, когда долгое время делаешь врага из РФ. Франция считает, что укрепляет свои переговорные позиции, угрожая изъять российские активы, однако для них никаких переговоров, скорее всего, не будет, заключил член Совфеда.