Украина озвучила США свои «красные линии» по мирному соглашению
На встрече в Саудовской Аравии Украина представила США свои «красные линии» для мирных переговоров, сообщают «Европейская правда» и «РБК-Украина».
Украинская сторона подтвердила, что не согласится на отказ от членства в НАТО в рамках мирного соглашения. Источник отметил, что вопрос об альянсе остается актуальным для Украины и не может быть исключён из обсуждения.
Также подчёркивалось, что не должно быть ограничений на численность украинской армии или запретов на участие страны в ЕС и НАТО.
Напомним, встреча Киева и Вашингтона прошла 11 марта в саудовской Джидде и продлилась порядка девяти часов. В ходе первого раунда делегации обсудили вопрос о прекращении огня на территории Украины. Сообщается, что американская сторона проигнорировала требования Киева о гарантиях безопасности. Украинская делегация также предложила подписать сделку по недрам в Джидде, но США взяли паузу. В заявлении по итогам встречи было указано, что Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. В Кремле, комментируя эту информацию, призвали не забегать вперёд.
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