Украина озвучила США свои «красные линии» по мирному соглашению

На встрече в Саудовской Аравии Украина представила США свои «красные линии» для мирных переговоров, сообщают «Европейская правда» и «РБК-Украина».

Украинская сторона подтвердила, что не согласится на отказ от членства в НАТО в рамках мирного соглашения. Источник отметил, что вопрос об альянсе остается актуальным для Украины и не может быть исключён из обсуждения.