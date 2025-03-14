Китай, РФ и Иран выступили за отмену всех незаконных санкций

Все односторонние незаконные санкции должны быть отменены, считают представители Пекина, Москвы и Тегерана. Обсуждение данного вопроса прошло во время встречи в столице Китая по иранской ядерной проблеме, на которой присутствовали замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

«Господин Рябков, господин Гарибабади и я провели углублённый обмен мнениями. Мы подчёркиваем необходимость положить конец всем незаконным санкциям», — сказал Ма Чжаосюй

Стороны отметили, что диалог, основанный на взаимном уважении интересов, остаётся единственным возможным и практичным способом урегулирования ситуации. Также представители стран подчеркнули важность исполнения резолюции 2231 Совбеза ООН в поддержку сделки по иранскому атому, в том числе соблюдения обозначенных там временных рамок. Кроме того, во время встречи прозвучали призывы отказаться от любых действий, влекущих эскалацию конфликтов.

«Мы подтверждаем важность сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия в качестве краеугольного камня международной системы ядерного нераспространения», — заявил Ма Чжаосюй.

Представители стран на встрече упомянули о том, что важно избегать действий, которые подрывают профессиональное, объективное и беспристрастное выполнение Международным агентством по атомной энергии своих обязанностей.