В Новосибирске известный журналист свёл счёты с жизнью, запершись в туалете во время концерта

В Новосибирске журналист покончил с собой в баре в бизнес-центре «На Вокзальной». Как сообщает Mash Siberia, 52-летний Юрий Фомиченко пришёл в заведение с музыкантами и уже тогда был пьян.

Музыкант заперся в туалете и не вышел даже после концерта. Администратор позвал охрану, вместе они вскрыли дверь и увидели тело журналиста.

Фомиченко работал в разных изданиях и писал для музыкальных СМИ. Также он основал рок-н-ролл сообщество «Машбюро».

Следственный комитет начал проверку, проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины смерти.

Изначально сообщалось, что тело Фомиченко нашли в туалете джаз-клуба «Дом джаза», но там пояснили, что речь идёт о соседнем заведении в том же здании.