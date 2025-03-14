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14 марта, 07:56
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В Новосибирске известный журналист свёл счёты с жизнью, запершись в туалете во время концерта

Новосибирский журналист Юрий Фомиченко покончил с собой, тело нашли в туалете

Журналист Юрий Фомиченко. Обложка © VK / Юра Фомиченко

Журналист Юрий Фомиченко. Обложка © VK / Юра Фомиченко

В Новосибирске журналист покончил с собой в баре в бизнес-центре «На Вокзальной». Как сообщает Mash Siberia, 52-летний Юрий Фомиченко пришёл в заведение с музыкантами и уже тогда был пьян.

Музыкант заперся в туалете и не вышел даже после концерта. Администратор позвал охрану, вместе они вскрыли дверь и увидели тело журналиста.

Фомиченко работал в разных изданиях и писал для музыкальных СМИ. Также он основал рок-н-ролл сообщество «Машбюро».

Следственный комитет начал проверку, проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины смерти.

Изначально сообщалось, что тело Фомиченко нашли в туалете джаз-клуба «Дом джаза», но там пояснили, что речь идёт о соседнем заведении в том же здании.

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Ранее Life.ru писал, что в возрасте 47 лет умерла известная вологодская журналистка. Причиной смерти стала тяжёлая болезнь.

Никита Никонов
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