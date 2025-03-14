Врач назвала процедуры, которые помогут прожить без болезней до 100 лет

Современная наука готова предложить больше, чем просто советы по рациону и физическим упражнениям для продления жизни. Терапевт Зарема Тен в беседе с NEWS.ru дала семь советов, которые помогут вам прожить минимум до 100 лет.

Чтобы активировать механизмы, которые повысят стрессоустойчивость организма, следует прибегнуть к закаливанию и криотерапии. К примеру, это могут быть обливания холодной водой (две-три минуты в день достаточно). Это повысит выработку норадреналина, благотворно влияющего на когнитивные функции и подавляющего ключевой фактор старения — хроническое воспаление.

В свою очередь, криотерапия (лечение дозированным холодом до −110 °C) помогает вырабатываться «белку долголетия» FOXO3. Исследователи говорят, что регулярные процедуры закаливания снижают биологический возраст на пару-тройку лет из-за активации митохондрий и аутофагии («уборки» клеточного мусора).