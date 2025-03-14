В Финляндии россиянина Тордена приговорили к пожизненному заключению

В Финляндии прошёл суд над россиянином Воиславом Торденом, который также известен как Ян Петровский. Он был приговорён к пожизненному заключению за военные преступления, совершённые на Украине в 2014 году. Об этом РИА «Новости» сообщила его адвокат Наталия Мальгина.

Разбирательство по делу Тордена в Окружном суде Хельсинки проходило с 5 декабря 2024 года по 31 января текущего года. Прокурор настаивал на пожизненном заключении, обвиняя Тордена в пяти военных преступлениях, совершённых во время конфликта в Донбассе. Торден свою вину отвергает.

Напомним, Петровский был арестован финскими пограничниками 20 июля 2023 года при попытке вылететь в Ниццу. Сначала его подозревали в нарушении запрета на въезд в Финляндию, но вскоре выяснилось, что Киев запросил его экстрадицию из-за обвинений в «террористических преступлениях» в Донбассе в 2014–2015 годах. Тордена поместили в тюрьму, однако Верховный суд Финляндии отказался выдавать его Украине, сославшись на риск ненадлежащего содержания.

Ранее второй западный окружной военный суд вынес приговор журналистке Надежде Кеворковой* по делу об оправдании терроризма. Суд назначил ей штраф в размере 600 тысяч рублей и освободил из-под стражи в зале суда.