Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился своим мнением о возможном мошенничестве со стороны норвежской сборной по прыжкам с трамплина. Его комментарии были опубликованы изданием «ВсёПроСпорт».

Тихонов охарактеризовал норвежцев как «хамов и астматиков», отметив, что они для него не существуют. Он убежден, что их необходимо строго наказать.

«Они всегда финишируют в слезах и пытаются навязать свою волю другим», — сказал он.

В качестве оптимального наказания прославленный олимпиец предложил дисквалификацию всего лыжного спорта в Норвегии на срок от пяти до семи лет. По его мнению, следует отстранить исключительно представителей лыжного спорта, так как лишение флага и гимна будет недостаточно строгим.