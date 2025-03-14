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14 марта, 08:11

Олимпийский чемпион Тихонов предложил дисквалифицировать норвежский лыжный спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов во время соревнований спортсменов. Обложка © Сергей Бобылев/ТАСС

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов во время соревнований спортсменов. Обложка © Сергей Бобылев/ТАСС

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился своим мнением о возможном мошенничестве со стороны норвежской сборной по прыжкам с трамплина. Его комментарии были опубликованы изданием «ВсёПроСпорт».

Тихонов охарактеризовал норвежцев как «хамов и астматиков», отметив, что они для него не существуют. Он убежден, что их необходимо строго наказать.

«Они всегда финишируют в слезах и пытаются навязать свою волю другим», — сказал он.

В качестве оптимального наказания прославленный олимпиец предложил дисквалификацию всего лыжного спорта в Норвегии на срок от пяти до семи лет. По его мнению, следует отстранить исключительно представителей лыжного спорта, так как лишение флага и гимна будет недостаточно строгим.

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Ранее Life.ru рассказывал о дисквалификации нескольких норвежских спортсменов с чемпионата мира в Тронхейме. Олимпийские чемпионы по прыжках на лыжах с трамплина Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг, а также двоеборец Йорген Гробак были дисквалифицированы за манипуляции с экипировкой. В паховой области костюмов лыжников была вшита армированная нить для улучшения их аэродинамических характеристик.

Марина Фещенко
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