Оставил записку: В Ленобласти полиция шла по следам насильника, а нашла его тело

В Ленобласти в котельной обнаружили тело 62-летнего жителя СНТ под Гатчиной со следами удушения. Незадолго до этого мужчину обвинили в надругательстве над девятилетней девочкой, сообщает Mash на Мойке.

По информации телеграм-канала, накануне мать школьницы обратилась к следователям с рассказом, что мужчина около полугода насиловал её дочь. В результате было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера над ребёнком до 14 лет. Полицейские сразу же выехали к подозреваемому, но нашли только его тело. Он оставил предсмертную записку.