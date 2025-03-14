Оставил записку: В Ленобласти полиция шла по следам насильника, а нашла его тело
Mash на Мойке: В котельной под Гатчиной нашли тело мужчины со следами удушения
В Ленобласти в котельной обнаружили тело 62-летнего жителя СНТ под Гатчиной со следами удушения. Незадолго до этого мужчину обвинили в надругательстве над девятилетней девочкой, сообщает Mash на Мойке.
По информации телеграм-канала, накануне мать школьницы обратилась к следователям с рассказом, что мужчина около полугода насиловал её дочь. В результате было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера над ребёнком до 14 лет. Полицейские сразу же выехали к подозреваемому, но нашли только его тело. Он оставил предсмертную записку.
А ранее Life.ru писал, что в Новосибирске поймали пьяную женщину, которая надругалась над своей знакомой. Подозреваемая попыталась задушить её удлинителем. Задержанной грозит до десяти лет лишения свободы.
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