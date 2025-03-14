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14 марта, 08:32

Оставил записку: В Ленобласти полиция шла по следам насильника, а нашла его тело

Mash на Мойке: В котельной под Гатчиной нашли тело мужчины со следами удушения

В Ленобласти в котельной обнаружили тело 62-летнего жителя СНТ под Гатчиной со следами удушения. Незадолго до этого мужчину обвинили в надругательстве над девятилетней девочкой, сообщает Mash на Мойке.

По информации телеграм-канала, накануне мать школьницы обратилась к следователям с рассказом, что мужчина около полугода насиловал её дочь. В результате было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера над ребёнком до 14 лет. Полицейские сразу же выехали к подозреваемому, но нашли только его тело. Он оставил предсмертную записку.

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А ранее Life.ru писал, что в Новосибирске поймали пьяную женщину, которая надругалась над своей знакомой. Подозреваемая попыталась задушить её удлинителем. Задержанной грозит до десяти лет лишения свободы.

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Shutterstock / FOTODOM / Quality Stock Arts

Дарья Нарыкова
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