Задушил во время ссоры: Пытавшийся скрыть убийство россиянин предстанет перед судом
РИА «ФП»: Житель ХМАО, более года скрывавший убийство, предстанет перед судом
На окраине Нефтеюганска обнаружено тело тюменца 1988 года рождения, пропавшего осенью позапрошлого года. По версии следствия, мужчину в результате ссоры задушил житель Югры. После убийства он завернул тело в ковёр и вывез на окраину города.
«Нефтеюганским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении югорчанина. Он обвиняется в совершении убийства», — сообщили РИА «ФедералПресс» в СК Югры.
Уголовное дело в отношении 36-летнего югорчанина передано в суд. Примечательно, что пока он гулял на свободе, убитый считался без вести пропавшим.
Ранее в Новосибирске задержали мужчину, избившего курьера из-за причёски. А в Петербурге задержали киллера, разыскиваемого за заказное убийство.
Life.ru