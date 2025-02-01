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1 февраля, 13:14

Задушил во время ссоры: Пытавшийся скрыть убийство россиянин предстанет перед судом

РИА «ФП»: Житель ХМАО, более года скрывавший убийство, предстанет перед судом

На окраине Нефтеюганска обнаружено тело тюменца 1988 года рождения, пропавшего осенью позапрошлого года. По версии следствия, мужчину в результате ссоры задушил житель Югры. После убийства он завернул тело в ковёр и вывез на окраину города.

«Нефтеюганским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении югорчанина. Он обвиняется в совершении убийства», — сообщили РИА «ФедералПресс» в СК Югры.

Уголовное дело в отношении 36-летнего югорчанина передано в суд. Примечательно, что пока он гулял на свободе, убитый считался без вести пропавшим.

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