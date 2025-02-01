Задушил во время ссоры: Пытавшийся скрыть убийство россиянин предстанет перед судом

На окраине Нефтеюганска обнаружено тело тюменца 1988 года рождения, пропавшего осенью позапрошлого года. По версии следствия, мужчину в результате ссоры задушил житель Югры. После убийства он завернул тело в ковёр и вывез на окраину города.

«Нефтеюганским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении югорчанина. Он обвиняется в совершении убийства», — сообщили РИА «ФедералПресс» в СК Югры.