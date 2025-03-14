Врач раскрыла лайфхак, как раз и навсегда положить конец головным болям

Боль в голове появляется из-за стресса и перенапряжения мышц. Чтобы исключить их из вашей жизни, следует записаться на расслабляющий массаж. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.

Головная боль и перенапряжение мышцы представляют собой «порочный круг», поскольку сами порождают друг друга. Если вы начнёте слишком часто принимать обезболивающие, то приступы участятся, подчеркнула врач.

«Для профилактики необходимо делать ежедневно гимнастику, массаж воротниковой зоны курсами раз в полгода, организовать рабочее место так, чтобы не происходило перенапряжение мышц, чаще бывать на свежем воздухе и учиться контролировать стресс», — советует специалист.

Но существуют и жизнеугрожающие виды головной боли. Если она сопровождается высокой температурой, рвотой, нарушением координации, асимметрией лица или вашего тело становится наполовину обездвижено, обращайтесь немедленно в больницу.