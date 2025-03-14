Психолог объяснила, почему жажда экстрима сильнее страха смерти

Некоторые люди выбирают отдых на пляже с коктейлем, другие же предпочитают взобраться на гору, погонять на мотоцикле или прыгнуть с парашютом. В беседе с RuNews24.ru психолог Майя Голубева рассказала, почему одних опасность отталкивает, а других заманивает.

Экстремальные виды спорта помогают людям взглянуть в лицо собственных страхов, преодолеть собственные границы и повысить самооценку, считает эксперт.

«Экстремальные виды деятельности позволяют людям встретиться лицом к лицу со своими страхами, а также научиться их контролировать. Преодоление страха повышает самооценку и уверенность в себе. Кроме того, успешное выполнение сложного и опасного задания создаёт ощущение собственной силы, что также положительно влияет на самооценку», — отметила психолог.

Она пояснила, что экстремальный отдых даёт человеку ощущение контроля над собственной жизнью. Это стимулирует выброс адреналина, который способен приводит организм в эйфорию и напитать его силой.

Однако ставить свою жизнь на кон ради удовольствия всё же не стоит. Лучше заниматься экстремальными видами спорта вместе с опытными наставниками и тренерами.