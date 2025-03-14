Главреда екатеринбургских «Вечерних ведомостей» задержали во второй раз
E1.ru: Главред «Вечерних ведомостей» Постников вновь задержан за посты в соцсетях
Владислав Постников. Обложка © Telegram / Владислав Постников
Задержан главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников за публикацию в социальных сетях экстремистской символики. Об этом сообщает E1.ru.
В материале дела отмечается, что в конце февраля текущего года правоохранители обнаружили в телеграм-канале журналиста пост от 2021 года с фотографиями. На прикреплённых снимках он находился на акции протеста, которую организовали участники незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова».
«Публикацию удалили», — говорится в материале.
Немногим позднее правоохранители обнаружили другую публикацию в социальных сетях Постникова от 2020 года. Её главред опубликовал в поддержку волонтёрского штаба и дополнил кадрами с места событий, на которых появился мужчина со значком «Н».
На данный момент Постникову грозит не менее 15 суток административного ареста. Ожидается, что решение примет Ленинский районный суд Нижнего Тагила.
Это уже второе задержание Владислава Постникова за последнее время. Ранее, 1 марта, Кировский суд арестовывал главреда «Вечерних Ведомостей» на 14 суток. Он проходил по делу о публичной демонстрации экстремистской символики.