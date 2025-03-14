Главреда екатеринбургских «Вечерних ведомостей» задержали во второй раз

Задержан главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников за публикацию в социальных сетях экстремистской символики. Об этом сообщает E1.ru.

В материале дела отмечается, что в конце февраля текущего года правоохранители обнаружили в телеграм-канале журналиста пост от 2021 года с фотографиями. На прикреплённых снимках он находился на акции протеста, которую организовали участники незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова».

«Публикацию удалили», — говорится в материале.

Немногим позднее правоохранители обнаружили другую публикацию в социальных сетях Постникова от 2020 года. Её главред опубликовал в поддержку волонтёрского штаба и дополнил кадрами с места событий, на которых появился мужчина со значком «Н».

На данный момент Постникову грозит не менее 15 суток административного ареста. Ожидается, что решение примет Ленинский районный суд Нижнего Тагила.