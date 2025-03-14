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14 марта, 15:52

«Не ругайте себя за ошибки»: Психотерапевт дал совет, как избежать выгорания

Эксперт Бушталлер: Выгорания поможет избежать качественный восьмичасовой сон

О выгорании могут свидетельствовать потеря мотивации, плохой сон, упадок сил и проблемы с концентрацией внимания. Как не допустить возникновения подобных симптомов рассказал в беседе с РИА «ФедералПресс» врач-психотерапевт Илья Бушталлер.

«Выгорание, сопровождающееся тревожными и депрессивными симптомами, является реакцией психики на длительный стресс. Всё начинается с потери мотивации, упадка сил, проблем с концентрацией и нарушением сна. Далее нарастает тревога, которая в крайних случаях может перерасти в панические атаки и депрессию», – пояснил эксперт.

По словам психиатра, не следует ругать себя за ошибки в повседневной жизни, чтобы организм отдыхал без чувства вины за что-то, ведь стремление к тому, чтоб всё и всегда складывалось идеально, вызывает стресс. Также важно следить за качеством ночного отдыха. Восьмичасовой сон и тяжёлое одеяло создадут ощущение защищённости.

Стоит расставить личные границы, распределить зону ответственности и научиться отказывать как себе, так и окружающим. Важно, чтобы вы видели смысл в своей деятельности. Это наметит ценности, которые стоят за вашей работой. В работе нужно черпать вдохновение, радость и удовлетворение.

«Выгорание – это не приговор, а сигнал к тому, что ваша жизнь нуждается в изменениях. Слушайте себя и заботьтесь о себе, ведь это не эгоизм, а необходимость для продуктивной жизни», – резюмировал психотерапевт.

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Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Владимир Озеров
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