Экс-премьер Украины Николай Азаров раскрыл незавидную судьбу кандидатов в президенты Незалежной. По его словам, все выступающие за мир кандидаты сидят в тюрьме или находятся в изгнании. Об этом политик сообщил в беседе с ТАСС.

«Там есть только одни кандидаты — неонацисты, выступающие за войну с Россией. Все кандидаты, выступающие за мир, сидят в тюрьме или находятся в изгнании», — поделился Азаров.

По мнению бывшего премьера, проведение президентских выборов на Украине сейчас приведёт к воспроизводству киевского режима, который уже существует в стране и является главным виновником и причиной военного конфликта. Нынешняя власть запрещает все оппозиционные партии и все оппозиционные СМИ, а многие политики находятся в тюрьмах и в изгнании.