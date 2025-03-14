Экс-премьер Украины раскрыл судьбу кандидатов в президенты Незалежной
Азаров: Кандидаты в президенты Украины, выступающие за мир, сидят в тюрьме
Экс-премьер Украины Николай Азаров раскрыл незавидную судьбу кандидатов в президенты Незалежной. По его словам, все выступающие за мир кандидаты сидят в тюрьме или находятся в изгнании. Об этом политик сообщил в беседе с ТАСС.
«Там есть только одни кандидаты — неонацисты, выступающие за войну с Россией. Все кандидаты, выступающие за мир, сидят в тюрьме или находятся в изгнании», — поделился Азаров.
По мнению бывшего премьера, проведение президентских выборов на Украине сейчас приведёт к воспроизводству киевского режима, который уже существует в стране и является главным виновником и причиной военного конфликта. Нынешняя власть запрещает все оппозиционные партии и все оппозиционные СМИ, а многие политики находятся в тюрьмах и в изгнании.
Тем временем в Киеве объявили о завершении президентства Владимира Зеленского. В политических кругах активно обсуждается вопрос о том, как долго экс-комик сможет оставаться у власти. Некоторые политики, ранее публично поддерживавшие главу киевского режима, после его неудачных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом начинают готовиться к предстоящим выборам, формируя новые альянсы и устанавливая связи с администрацией хозяина Белого дома и его сторонниками.
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