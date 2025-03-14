Россиянам рассказали секреты выращивания идеальной рассады на подоконнике

Выращивая растения у себя на подоконнике, домашний садовод может контролировать все процессы. Однако некоторые допускают ошибки, из-за которых рассада не всходит. Есть несколько лайфхаков, которые подарят вам идеальную рассаду прямо в доме. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс».

Сперва необходимо подобрать семена и грамотно обработать почву, к примеру, раствором марганцовки. Выбор будет зависеть от климатических условий региона, в котором вы живёте. Проконсультируйтесь с надёжными продавцами. На подоконнике хорошо себя чувствовать будут помидоры, перцы, баклажаны, огурцы или зелень.

Семена следует замочить в воде на несколько часов, чтоб они проросли. Далее положите их на влажную землю, присыпьте слегка землёй и опрыскайте водой. Чтобы создать парниковый эффект, надо накрыть горшок стеклом или плёнкой.

Для полива можно использовать снег, поскольку в составе растаявшего снега есть важные микроэлементы, которые помогут укрепить корни будущего растения. Когда появятся первые ростки, их можно опрыскивать раствором янтарной кислоты. Следует регулярно рыхлить почву, чтобы дать корням доступ к кислороду и предотвратить появление корки на поверхности. Фольга или зеркала на подоконнике могут рассеять свет и помешают вытягиванию рассады. Для защиты от грибковых заболеваний можно использовать чесночную воду.