«Упёрся в потолок»: Петербурженку заставили убрать мусор, который она копила 9 лет
Петербурженку заставили вынести из коммуналки мусор, который она копила 9 лет
В Северной столице судебные приставы заставили жительницу Кировского района убраться в коммунальной квартире. Она копила мусор в течение 9 лет, а гора отходов уже упиралась в потолок. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
О ситуации доложила соседка женщины, которая получила одну из комнат по соседству в наследство от бывшего мужа. Жить она там не смогла, и вы наверняка догадываетесь, почему.
Кухню, коридор и другие общие помещения хозяйка начала захламлять в 2016 году. Работники коммунальной службы потратили два часа, чтобы вынести оттуда весь хлам и мусор.
На неё в итоге завели шесть административных дел, по которым ей необходимо выплатить штрафов на 11000 рублей.
Ранее Life.ru рассказывал про «сибирского Плюшкина», который превратил квартиру в свалку и на 10 лет погрузил соседей в ад. При этом мужчина уверял, что не страдает никакими ментальными расстройствами, просто ему было очень удобно утеплять мусором своё жильё.
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