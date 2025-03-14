Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 16:15

«Упёрся в потолок»: Петербурженку заставили убрать мусор, который она копила 9 лет

Петербурженку заставили вынести из коммуналки мусор, который она копила 9 лет

В Северной столице судебные приставы заставили жительницу Кировского района убраться в коммунальной квартире. Она копила мусор в течение 9 лет, а гора отходов уже упиралась в потолок. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

О ситуации доложила соседка женщины, которая получила одну из комнат по соседству в наследство от бывшего мужа. Жить она там не смогла, и вы наверняка догадываетесь, почему.

Кухню, коридор и другие общие помещения хозяйка начала захламлять в 2016 году. Работники коммунальной службы потратили два часа, чтобы вынести оттуда весь хлам и мусор.

На неё в итоге завели шесть административных дел, по которым ей необходимо выплатить штрафов на 11000 рублей.

Хранить нельзя выкидывать: Life.ru выяснил, сколько россиян страдает от синдрома Плюшкина
Хранить нельзя выкидывать: Life.ru выяснил, сколько россиян страдает от синдрома Плюшкина

Ранее Life.ru рассказывал про «сибирского Плюшкина», который превратил квартиру в свалку и на 10 лет погрузил соседей в ад. При этом мужчина уверял, что не страдает никакими ментальными расстройствами, просто ему было очень удобно утеплять мусором своё жильё.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Afanasyev

Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar