«Упёрся в потолок»: Петербурженку заставили убрать мусор, который она копила 9 лет

В Северной столице судебные приставы заставили жительницу Кировского района убраться в коммунальной квартире. Она копила мусор в течение 9 лет, а гора отходов уже упиралась в потолок. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

О ситуации доложила соседка женщины, которая получила одну из комнат по соседству в наследство от бывшего мужа. Жить она там не смогла, и вы наверняка догадываетесь, почему.

Кухню, коридор и другие общие помещения хозяйка начала захламлять в 2016 году. Работники коммунальной службы потратили два часа, чтобы вынести оттуда весь хлам и мусор.

На неё в итоге завели шесть административных дел, по которым ей необходимо выплатить штрафов на 11000 рублей.