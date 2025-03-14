В России стало в восемь раз больше снежных барсов
В России за десять лет популяция снежных барсов увеличилась с 10 до 87 особей
Снежный барс (ирбис, снежный леопард). Обложка © Wikipedia / Irbis1983.
В России за десять лет популяция снежных барсов (ирбисов) выросла с 10 до 87 особей. Об этом рассказал председатель общего собрания межрегиональной ассоциации «Ирбис» Али Узденов в рамках международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий».
«Давление человека, отсутствие кормовой базы, браконьерство на самого снежного барса и на тех копытных, которыми он питается, разработка полезных ископаемых и ряд других факторов значительно сократили численность снежного барса. 10 лет назад на территории России было описано всего 10-15 особей», — сказал он.
Первый всероссийский учёт барсов в 2024 году показал, что число особей выросло до 87.
Отмечается, что сейчас барсы обитают в четырёх регионах РФ: в Республике Алтай, в Туве, Бурятия и Красноярском крае. Планируется принять резолюцию, которая продемонстрирует позицию страны в сохранении популяции. Это поможет сохранить животных.
Ранее Life.ru рассказал, что учёные из Университета Торонто (Канада) доказали прямую связь между сокращением морского льда из-за глобального потепления и снижением численности белых медведей. Исследование, проведённое в западной части Гудзонова залива, показало, что популяция этих животных сократилась почти на 50% за период с 1979 по 2021 год.