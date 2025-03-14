В России стало в восемь раз больше снежных барсов

В России за десять лет популяция снежных барсов (ирбисов) выросла с 10 до 87 особей. Об этом рассказал председатель общего собрания межрегиональной ассоциации «Ирбис» Али Узденов в рамках международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий».

«Давление человека, отсутствие кормовой базы, браконьерство на самого снежного барса и на тех копытных, которыми он питается, разработка полезных ископаемых и ряд других факторов значительно сократили численность снежного барса. 10 лет назад на территории России было описано всего 10-15 особей», — сказал он.

Первый всероссийский учёт барсов в 2024 году показал, что число особей выросло до 87.

Отмечается, что сейчас барсы обитают в четырёх регионах РФ: в Республике Алтай, в Туве, Бурятия и Красноярском крае. Планируется принять резолюцию, которая продемонстрирует позицию страны в сохранении популяции. Это поможет сохранить животных.