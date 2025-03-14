«Придётся долго лечиться»: Онищенко объяснил, почему нельзя промывать нос в домашних условиях

С приходом весны и переходом на более лёгкую одежду многие люди подвержены простудам и насморку. Этот неприятный симптом может показаться безобидным, но при неправильном подходе к лечению он может привести к серьёзным осложнениям. Часто заболевшие пытаются справиться с проблемой самостоятельно, прибегая к домашним промываниям носа. Однако, как предупредил в беседе с Life.ru эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, такая самодеятельность может быть чревата определёнными рисками.

Специалист отметил, что самостоятельное промывание носа — это не такая простая задача, как может показаться. Для успешного выполнения этой процедуры нужно предварительно потренироваться и знать правильную технику. Аналогично обстоит дело с домашними ингаляциями, которые могут не только оказаться неэффективными, но и причинить серьёзный вред здоровью. Неправильное промывание может привести к тому, что вода попадёт в носовые пазухи, вызывая неприятные ощущения. Врач советует заниматься домашним уходом за носом только после полного выздоровления.

Некоторые очень сильно высмаркиваются, с огромной силой. Это говорит о том, что они не лечились и не обращались к врачу, потому уже начался гнойный процесс. Могут появляться достаточно твёрдые комочки с гнойным содержанием, даже с запахом. Это уже не сам процесс заболевания респираторного, а его последствия. Геннадий Онищенко Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Специалист пояснил, что люди, страдающие закрытым апноэ, чаще всего сталкиваются с проблемами, связанными с носом и дыханием. Врачи иногда могут заподозрить наличие этого заболевания по вытянутой форме носа, которая может быть следствием хронического воспалительного процесса. В некоторых случаях такие изменения могут привести к модификации структуры черепа. Косвенно о проблемах с дыхательными путями могут свидетельствовать такие особенности, как привычка говорить «в нос», добавил Онищенко.

«Я могу дать только один совет: обязательно обратитесь к врачу, вместо домашнего полоскания. Если воспалительный, а затем уже осложнённый гнойный процесс попадёт в пазухи носа, то придётся долго и болезненно лечиться. Это может потребовать не хирургического вмешательства, но очень серьёзного лечения», — предостерёг собеседник Life.ru.

Врач также отметил, что у людей, практикующих домашние промывания носа, после процедуры часто возникает головная боль. Это может быть признаком воспалительного процесса. Пациенты нередко жалуются на дискомфорт в области затылка и лба. Если не обращать на это внимания, такие симптомы могут привести к воспалению евстахиевых труб, которые отвечают за функционирование среднего уха. В результате воспаление может «перекинуться» на ухо и вызвать гнойный процесс, резюмировал Онищенко.