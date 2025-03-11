Лук, чеснок и мыло: Life.ru узнал у врача, как быстро избавиться от насморка без капель

Не только назальные капли могут помочь быстро избавиться от насморка. Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов в беседе с Life.ru назвал ещё несколько способов, о которых знают не все.

Можно использовать масляную вытяжку из чеснока. Мелко натёртый чеснок залить рафинированным подсолнечным маслом, настоять и капать. Чеснок содержит большое количество фитонцидов, а масло смазывает слизистую. Если ребёнок маленький, чеснок подвешивается возле кроватки на ночь в марлевом мешочке либо ставится в чашечке — это тоже помогает. Станислав Ионов Врач-терапевт, профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения.

Также врач рекомендует использовать капли лук+чеснок. Их нужно мелко порубить, выдавить сок и закапывать — получится эффективное средство.

Можно использовать облепиховое масло. Оно обладает красящим эффектом. При этом вирусы и бактерии прокрашиваются и погибают, поскольку у них нарушаются обменные процессы, пояснил врач. Кроме этого масло помогает регенерировать слизистой — достаточно просто хорошо смазать носовые ходы ватной палочкой, и всё. Можно применять для этой цели и масло чайного дерева.

Некоторые люди давно и успешно используют для обеззараживания хозяйственное мыло. Нужно намылить ватную палочку и глубоко вращательными движениями прочистить носовые проходы, а затем промассировать несколько секунд, чтобы образовалась пена. Чем более коричневое хозяйственное мыло, тем больше в нем щёлочи, и тем оно эффективнее как бактерицидное средство. Но хозяйственное мыло раздражает и подсушивает слизистую, а также может вызвать кратковременное слезотечение, поэтому этот способ лечения подходит не всем. Вместо него можно использовать глицериновое жидкое мыло.

Избавиться от насморка поможет прогревание. Можно приложить к пазухам носа сваренное вкрутую горячее яйцо. А можно прогревать их минут 20, используя синюю лампу с рефлектором в виде полусферы, которая концентрирует тепло и направленно его отдает. При этом в пазухах носа и районе надбровных дуг, где находятся фронтальные пазухи, от тепла должен возникнуть распирающий эффект.

Помогают также пятиминутные щелочные содовые ингаляции. Налейте немного воды в металлическую емкость, примерно 1 см, поставьте на огонь так, чтобы вода не кипела, а парила, добавьте чайную ложку с верхом соды и сразу дышите. Можно чередовать вдох и выдох через нос и рот. Сода разжижает слизь плюс тепловой эффект – в результате отёк спадает, слизь выходит и дыхание становится более свободным. Такие ингаляции можно делать 3-4 раза в день, последний раз желательно за полчаса до сна.

Наконец, для избавления от насморка можно использовать массаж – по 30 секунд по часовой стрелке. Вначале надо помассировать точки между большим и указательным пальцем обеих рук, затем крылья носа справа и слева, затем над носовой складкой в районе фронтальных пазух.