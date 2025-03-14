Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина в пятницу
Президент России Владимир Путин в течение дня проведёт международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Ожидаем также, что сегодня в середине дня состоится международный телефонный разговор», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Собеседника Путина Песков не назвал.
Напомним, что весь мир ожидает телефонного разговора президента России с лидером США Дональдом Трампом. Накануне Путин встречался в Москве с посланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом. Путин через него передал информацию и сигналы для американского президента, заявили в Кремле.
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