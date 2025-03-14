Песков: Время разговора Путина и Трампа определят после доклада Уиткоффа

Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ещё не имеют установленного времени. Сроки будут определены после того, как специальный посланник США Стивен Уиткофф представит отчет о своей поездке в Москву американскому президенту. Об этом сообщил журналистам 14 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков;

«Конкретное время разговора президентов пока не согласовано. Однако после того, как господин Уиткофф передаст всю информацию своему руководству, мы сможем установить дату беседы», — отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что обе стороны понимают важность таких контактов.