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14 марта, 09:47

Песков: Время разговора Путина и Трампа определят после доклада Уиткоффа

Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ещё не имеют установленного времени. Сроки будут определены после того, как специальный посланник США Стивен Уиткофф представит отчет о своей поездке в Москву американскому президенту. Об этом сообщил журналистам 14 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков;

«Конкретное время разговора президентов пока не согласовано. Однако после того, как господин Уиткофф передаст всю информацию своему руководству, мы сможем установить дату беседы», — отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что обе стороны понимают важность таких контактов.

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Ранее президент России Владимир Путин высказал намерение переговорить с американским лидером Дональдом Трампом для обсуждения идеи 30-дневного перемирия на Украине. Разговор может состояться в ближайшие дни.

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ТАСС / Кристина Кормилицына, © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Марина Фещенко
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