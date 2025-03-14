«Мы ждём»: В Кремле объявили об открытости российского рынка для инвесторов
Песков: РФ открыта для зарубежных инвесторов и ожидает их прихода на рынок
Россия открыта для зарубежных инвесторов и ожидает их прихода на отечественный рынок. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, мы ждём иностранных инвесторов, рынок для них открыт, но мы будем учитывать наш опыт», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что зарубежные компании могут вернуться в РФ в любой момент. Глава государства отметил, что своим уходом они сделали нашей стране хорошую «прививку самостоятельности», поэтому программы по укреплению суверенитета будут продолжаться. Также Путин добавил, что Москва уже ведёт переговоры о возвращении ряда иностранных компаний.
Life.ru