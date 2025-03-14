«Мы ждём»: В Кремле объявили об открытости российского рынка для инвесторов

Россия открыта для зарубежных инвесторов и ожидает их прихода на отечественный рынок. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, мы ждём иностранных инвесторов, рынок для них открыт, но мы будем учитывать наш опыт», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.