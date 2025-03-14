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Регион
14 марта, 09:52

«Мы ждём»: В Кремле объявили об открытости российского рынка для инвесторов

Песков: РФ открыта для зарубежных инвесторов и ожидает их прихода на рынок

Россия открыта для зарубежных инвесторов и ожидает их прихода на отечественный рынок. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, мы ждём иностранных инвесторов, рынок для них открыт, но мы будем учитывать наш опыт», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что зарубежные компании могут вернуться в РФ в любой момент. Глава государства отметил, что своим уходом они сделали нашей стране хорошую «прививку самостоятельности», поэтому программы по укреплению суверенитета будут продолжаться. Также Путин добавил, что Москва уже ведёт переговоры о возвращении ряда иностранных компаний.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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