Более половины россиян признались, что любят устраивать себе ночной пир

Почти половина (45%) жителей РФ не чураются ночных перекусов. Большинство (50%) считает идеальной комбинацией сладкое и чай. Треть потом мучается от угрызений совести, а ещё треть заявили, что всему виной стресс. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые опубликовала «Газета.ru».

28% опрошенных едят по ночам лишь в особых случаях, а 27% респондентов заявили, что не позволяют себе ночных перекусов. Самым популярным временем для приёма пищи после заката стал промежуток с полуночи до двух ночи (46%). 92% участников опроса берут из холодильника то, что попадётся под руку, а 9% подходят к делу ответственно — заготавливают ночную еду заранее. Ещё 9% пользуются круглосуточной доставкой.

Самыми ходовыми категориями ночных продуктов стали: сладкое (50%), молочные продукты (44%) и приготовленная дома еда (36%). Кстати, фрукты в этом вопросе оказались гораздо популярнее бутербродов (36% против 2,8%). Запить всё это можно чаем, как 50% опрошенных, водой (36,1%), кофе (14,8%), газировкой (13%%) или, — для самых отвязных, — алкоголем (13%).

45% участников опроса заявили, что дело здесь только в чувстве голода, а психология — не причём. Ещё 26% респондентов считают, что ночные перекусы помогают от бессонницы, а 14% сказали, что так они снимают стресс.