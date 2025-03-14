Песков: Россия считает незаконными санкции против Ирана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вопрос об иранском ядерном досье. По его словам, Россия считает незаконными санкции против Ирана, так как Тегеран никогда не говорил о намерении получить ядерное оружие.

«Иранская сторона никогда не говорила ни одного слова о намерении получить у себя в стране, в своём пользовании ядерное оружие. Поэтому в этом плане, конечно же, все санкции, все ограничения являются незаконными в нашем восприятии, поэтому нужно дальше продолжать дипломатические усилия для решения этой проблемы», — заявил представитель Кремля.