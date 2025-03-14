Стал известен средний возраст, в котором петербурженки рожают первенцев

У жительниц Северной столицы первый ребёнок чаще всего появляется в среднем в 31 год. Об этом рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

С её слов, средним возрастом для рождения первенца у петербурженок является 31 год, однако наиболее подходящим для этого является промежуток от 19 до 28 лет.

Фидрикова добавила, что коэффициент рождаемости в Петербурге находится сейчас на отметке в 1,26. Таким образом, женщины в городе рожают в среднем 1,2 ребёнка, что является недостаточным для прироста населения.