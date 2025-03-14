Стал известен средний возраст, в котором петербурженки рожают первенцев
Комитет по соцполитике: Петербурженки рожают первого ребёнка в среднем в 31 год
У жительниц Северной столицы первый ребёнок чаще всего появляется в среднем в 31 год. Об этом рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова.
С её слов, средним возрастом для рождения первенца у петербурженок является 31 год, однако наиболее подходящим для этого является промежуток от 19 до 28 лет.
Фидрикова добавила, что коэффициент рождаемости в Петербурге находится сейчас на отметке в 1,26. Таким образом, женщины в городе рожают в среднем 1,2 ребёнка, что является недостаточным для прироста населения.
В России сейчас активно вводятся новые меры для повышения демографии. К примеру, ранее российским компаниям предложили способствовать повышению рождаемости среди сотрудников. Для этого предлагается обеспечить семье финансовую поддержку в значимые моменты, включая рождение малыша.
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