Венгрия не допустит поспешного присоединения Украины к Евросоюзу. Брюссель обещает Киеву членство в сообществе только ради того, чтобы ВСУ продолжали военные действия против России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Давайте не будем забывать, что тем временем было принято ещё одно решение. Европейские лидеры решили, что Украина должна продолжать военные действия [против РФ] в обмен на ускоренное членство в ЕС», — подчеркнул венгерский премьер в эфире радио Kossuth.

Орбан отметил, что это решение разрушит всё европейское сообщество. Присоединение Украины к ЕС нанесёт непоправимый ущерб экономике, рынку труда, здравоохранению, общественной безопасности, охране границ и национальной обороне Европы. По его словам, Будапешт не допустит, чтобы подобное решение «принималось несколькими умниками в Брюсселе на бумаге» без учёта голосов всех стран.

Орбан подчеркнул, что лучше Украины ко вступлению в ЕС готовы страны Западных Балкан, в том числе Северная Македония, Сербия и Черногория. По его словам, эти государства можно было бы принять в ЕС «хоть завтра утром».