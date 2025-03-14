Орбан рассказал, на каких условиях Брюссель пообещал принять Украину в ЕС
Орбан: Брюссель пообещал Украине членство в ЕС в обмен на продолжение боёв с РФ
Венгрия не допустит поспешного присоединения Украины к Евросоюзу. Брюссель обещает Киеву членство в сообществе только ради того, чтобы ВСУ продолжали военные действия против России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Давайте не будем забывать, что тем временем было принято ещё одно решение. Европейские лидеры решили, что Украина должна продолжать военные действия [против РФ] в обмен на ускоренное членство в ЕС», — подчеркнул венгерский премьер в эфире радио Kossuth.
Орбан отметил, что это решение разрушит всё европейское сообщество. Присоединение Украины к ЕС нанесёт непоправимый ущерб экономике, рынку труда, здравоохранению, общественной безопасности, охране границ и национальной обороне Европы. По его словам, Будапешт не допустит, чтобы подобное решение «принималось несколькими умниками в Брюсселе на бумаге» без учёта голосов всех стран.
Орбан подчеркнул, что лучше Украины ко вступлению в ЕС готовы страны Западных Балкан, в том числе Северная Македония, Сербия и Черногория. По его словам, эти государства можно было бы принять в ЕС «хоть завтра утром».
А ранее Life.ru сообщал, что Венгрия проведёт референдум по вступлению Украины в ЕС. По словам Виктора Орбана, важно понять, насколько венгры готовы поступиться своими интересами ради помощи Киеву.
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