В Москве начали закрываться парки из-за шторма

Из-за надвигающегося шторма в столице начали закрывать парки. Площадки мероприятий «Московские сезоны» тоже начали приостанавливать свою работу. Об этом рассказали в телеграм-канале фестиваля.

«Друзья, в связи с погодными условиями парки временно закрываются. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и информировать вас об изменениях! Надеемся на скорейшее улучшение погоды и возобновление работы всех парковых территорий», — написала пресс-служба «Московских сезонов».