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14 марта, 11:04

В Москве начали закрываться парки из-за шторма

Из-за надвигающегося шторма в столице начали закрывать парки. Площадки мероприятий «Московские сезоны» тоже начали приостанавливать свою работу. Об этом рассказали в телеграм-канале фестиваля.

«Друзья, в связи с погодными условиями парки временно закрываются. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и информировать вас об изменениях! Надеемся на скорейшее улучшение погоды и возобновление работы всех парковых территорий», — написала пресс-служба «Московских сезонов».

Напомним, что сегодня, 14 марта, ожидается ветер, который оказывает давление 35,5 килограмма на квадратный метр поверхности. При сегодняшнем урагане вероятны срывы крыш и листов металла, столкновение с которыми чревато серьёзными травмами. Москвичей призвали не выходить из дома без особой необходимости.

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Kandinsky/ Life.ru

Полина Никифорова
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