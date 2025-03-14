В Москве начали закрываться парки из-за шторма
Из-за надвигающегося шторма в столице начали закрывать парки. Площадки мероприятий «Московские сезоны» тоже начали приостанавливать свою работу. Об этом рассказали в телеграм-канале фестиваля.
«Друзья, в связи с погодными условиями парки временно закрываются. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и информировать вас об изменениях! Надеемся на скорейшее улучшение погоды и возобновление работы всех парковых территорий», — написала пресс-служба «Московских сезонов».
Напомним, что сегодня, 14 марта, ожидается ветер, который оказывает давление 35,5 килограмма на квадратный метр поверхности. При сегодняшнем урагане вероятны срывы крыш и листов металла, столкновение с которыми чревато серьёзными травмами. Москвичей призвали не выходить из дома без особой необходимости.
Kandinsky/ Life.ru