«Это прямо по минимуму»: Американская футболистка из «Динамо» раскрыла свои траты в Москве
Футболистка из США Уильямс тратит более ₽100 тысяч в месяц на жизнь в Москве
Кайлан Уильямс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / kaylan_williams
Американская футболистка Кайлан Уильямс, выступающая за «Динамо», рассказала о собственных тратах на жизнь в Москве. Оказалось, что спортсменка тратит минимум 100 тысяч рублей в месяц.
«В Москве — 100–120 тысяч рублей. На оплату квартиры — с водой, электричеством, Wi-Fi — уходит примерно тысяч 60. Остальное — продукты, проезд. Но это прямо по минимуму», — сказала 26-летняя Уильямс в интервью «Чемпионату».
Американка играет за российские клубы с 2021 года. В своём первом сезоне Кайлан удалось выиграть чемпионат страны в составе московского «Локомотива». В столичное «Динамо» она перешла в январе 2023-го.
А ранее Life.ru сообщал, что иностранного игрока «Зенита» Вендела удалили с поля в матче с «Факелом» за то, что он показал средний палец толпе болельщиков, кричавших расистские лозунги. Вскоре Российская премьер-лига (РПЛ) сделала заявление по этому скандальному моменту.