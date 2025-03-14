Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 11:17

«Это прямо по минимуму»: Американская футболистка из «Динамо» раскрыла свои траты в Москве

Футболистка из США Уильямс тратит более ₽100 тысяч в месяц на жизнь в Москве

Кайлан Уильямс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / kaylan_williams

Кайлан Уильямс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / kaylan_williams

Американская футболистка Кайлан Уильямс, выступающая за «Динамо», рассказала о собственных тратах на жизнь в Москве. Оказалось, что спортсменка тратит минимум 100 тысяч рублей в месяц.

«В Москве — 100–120 тысяч рублей. На оплату квартиры — с водой, электричеством, Wi-Fi — уходит примерно тысяч 60. Остальное — продукты, проезд. Но это прямо по минимуму», — сказала 26-летняя Уильямс в интервью «Чемпионату».

Американка играет за российские клубы с 2021 года. В своём первом сезоне Кайлан удалось выиграть чемпионат страны в составе московского «Локомотива». В столичное «Динамо» она перешла в январе 2023-го.

Дзюбу впервые за 4 года вызвали в сборную России
Дзюбу впервые за 4 года вызвали в сборную России

А ранее Life.ru сообщал, что иностранного игрока «Зенита» Вендела удалили с поля в матче с «Факелом» за то, что он показал средний палец толпе болельщиков, кричавших расистские лозунги. Вскоре Российская премьер-лига (РПЛ) сделала заявление по этому скандальному моменту.

Мария Любицкая
  • Новости
  • ФК Динамо Москва
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar