«Это прямо по минимуму»: Американская футболистка из «Динамо» раскрыла свои траты в Москве

Американская футболистка Кайлан Уильямс, выступающая за «Динамо», рассказала о собственных тратах на жизнь в Москве. Оказалось, что спортсменка тратит минимум 100 тысяч рублей в месяц.

«В Москве — 100–120 тысяч рублей. На оплату квартиры — с водой, электричеством, Wi-Fi — уходит примерно тысяч 60. Остальное — продукты, проезд. Но это прямо по минимуму», — сказала 26-летняя Уильямс в интервью «Чемпионату».

Американка играет за российские клубы с 2021 года. В своём первом сезоне Кайлан удалось выиграть чемпионат страны в составе московского «Локомотива». В столичное «Динамо» она перешла в январе 2023-го.